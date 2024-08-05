Batmanlı çiftçiler tarladaki mahsulü korumak için domuz nöbetinde

ÖMER YASİN ERGİN / ŞAHİN SEÇEN - Batman'ın Gercüş ilçesinde çiftçiler tarlalarındaki mahsulü yaban domuzlarından korumak için geceleri nöbet tutuyor.

İlçenin Yüceköy ile Kırkat köylerinde çiftçiler yıl boyu büyük emeklerle arpa ve buğdayın yanı sıra üzüm, domates, salatalık, kavun, karpuz gibi sebze ve meyveler yetiştirerek geçimini sağlıyor.

Ürünler tarlada olgunlaştığında çiftçiler için bu kez gece mesaisi başlıyor.

Tarladaki mahsulü sürüler halinde gezen yaban domuzlarına karşı korumak isteyen çiftçiler vardiyalı nöbet tutuyor.

Ekili arazilerin çevresine tel örgü çeken çiftçiler geceleri ağaçların üzerine çıkarak çevreyi kontrol ediyor ayrıca traktörle tarlaların çevresinde tur atıyor. Çevreye ışık tutan, ses çıkararak tarlalarının güvenliğini sağlamaya çalışan çiftçilerden bazıları ise arazisinin yanına kurduğu gözetleme alanlarında nöbet tutuyor. Çiftçiler için temmuz ayında başlayan bu nöbet üzüm hasadının tamamlandığı eylül ayı ortalarına kadar devam ediyor. - "Domuzlar tüm bahçelere zarar veriyor"

Kırkat Köyü Muhtarı Abdulhalık Çelik AA muhabirine, yaklaşık bir yıldır domuz sürüleriyle mücadele ettiklerini söyledi. Gündüz tarlada beklediklerini gece ise tarlaların etrafını dolaştıklarını, nöbet tuttuklarını ifade eden Çelik, ekinlerini bu şekilde domuzlardan korumaya çalıştıklarını belirtti. "Arazimizin etrafını telle kapatmamıza rağmen sabah bakıyoruz ki domuzlar telin altından girmiş ve üzümleri hem yemiş hem de zarar vermiş. Domuzlar tüm bahçelere zarar veriyor. Gündüz arazide olduğumuz için domuzlar gelmiyor, gece saatlerinde arazi sakin olduğu için o zaman geliyorlar." diyen Çelik, yetkililere bu konuda dilekçe ile bilgi verdiklerini, domuzlara karşı önlem alınması için destek beklediklerini kaydetti.

- "Gündüz sazlık alanlarda gizleniyor, gece ortaya çıkıyorlar" Yüceköy Köyü Muhtarı Hüseyin Yılmaz da bölgede tarım alanlarının geniş olduğunu, ektikleri bazı ürünlerde hasat döneminin geldiğini belirtti. Son zamanlarda bölgede sayıları artan domuz sürülerinin arazilere girerek ürünlere zarar verdiğini anlatan Yılmaz, şunları söyledi: "Vatandaşlar kendi imkanlarıyla önlem almaya çalışıyor ancak yetersiz kalıyor. Domuz sürüleri gündüz sazlık alanlarda gizleniyor, gece ortaya çıkıyorlar, bağ ve bahçelere zarar veriyorlar. Vatandaşlar gece bağ ve bahçelerinde nöbet tutuyor, ilkel yöntemlerle mücadele ediyor. Geceleri ışık yakarak, müzik çalarak domuzları bağ ve bahçelerinden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Traktörlerle tur atarak domuzların bağ ve bahçelerine girmelerini engelliyorlar. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne müracaat ettik. Ekipler köylerde hasar tespit çalışması yaptı. Bu sorunun çözülmesini temenni ediyoruz."

- "Geceleri tarlada birimiz uyuyor birimiz nöbet tutuyoruz" Çiftçilerden Hüseyin Badakol, 15 dönüm tarlasında domates, kavun, karpuz, üzüm ve patlıcan yetiştirdiğini söyledi. Domuz sürülerinin arazilere girerek meyve ve sebzelere zarar verdiğini anlatan Badakol, şöyle dedi: "Son süreçte domuzlar arazilerimize zarar veriyor. Geceleri tarlada birimiz uyuyor birimiz nöbet tutuyoruz. Araçlarla gezerek, yol boyunca ışık tutuyor, ses çıkartıyoruz. Daha sonra ağaca çıkıp nöbet tutuyoruz. Her gecemiz bu şekilde geçiyor. Buraya gelmezsek domuzlar ürünlerimize zarar veriyor."