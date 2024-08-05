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        Sason'da "Örnek İlçe, Örnek Ürün Projesi" kapsamında toplantı yapıldı

        Batman'da Sason balının kalitesinin geliştirilmesi amacıyla uygulanan "Örnek İlçe, Örnek Ürün Projesi" kapsamında toplantı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 16:17 Güncelleme: 05.08.2024 - 16:17
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        Sason'da "Örnek İlçe, Örnek Ürün Projesi" kapsamında toplantı yapıldı
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        Batman'da Sason balının kalitesinin geliştirilmesi amacıyla uygulanan "Örnek İlçe, Örnek Ürün Projesi" kapsamında toplantı gerçekleştirildi.

        Kaymakamlıkta Sason Kaymakamı Furkan Başar başkanlığında yapılan toplantıda, Sason balının coğrafi işaret tescili ile ilgili süreci ele alındı, markalaşma, tanıtım ve üretim miktarının artırılması konularında değerlendirmeler yapıldı.

        Toplantıda konuşan Başar, şöyle dedi:

        "Sason ilçemizin geçim kaynağı olan arıcılığın tanıtımı ve markalaşması için önemli yer tutan Sason balı ve diğer tüm projelerimize desteklerini esirgemeyen Sayın Valimiz Ekrem Canalp, başta olmak üzere Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü personelimize, emeği geçen bütün bal üreticilerimize teşekkürlerimizi sunarız. Sason balının tescillenip Türkiye genelinde tanıtılması için üzerimize düşen bütün çalışmaları yapacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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