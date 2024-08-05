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        Batman'da üretimi yapılan Benati incirinde hasat başladı

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yetiştirilen, kendine has aroması ve lezzetiyle ilgi gören Benati incirinin hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 16:18 Güncelleme: 05.08.2024 - 16:18
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        Batman'da üretimi yapılan Benati incirinde hasat başladı
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        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yetiştirilen, kendine has aroması ve lezzetiyle ilgi gören Benati incirinin hasadına başlandı.

        İncirde hasat sezonunun başlaması dolayısıyla Üçyol köyünde etkinlik düzenlendi.

        Etkinliğe katılan Kaymakam Mehmet Ali İmrak, çiftçilerle görüştü, incir topladı.

        Kaymakam İmrak, etkinlikte, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce incir yetiştiriciliğiyle ilgili düzenlenen eğitime katılan çiftçilere sertifikalarını verdi.

        İmrak, AA muhabirine, Benati incirinin bölge ekonomisine katkı sağladığını söyledi.

        Üretimin artırılması için üreticilere gerekli desteği vermeye devam edeceklerini ifade eden İmrak, ürünün tescil edilmesiyle daha geniş pazarlara ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

        İmrak, Hasankeyf'in tarihinin yanı sıra gastronomisiyle de önemli bir yere sahip olduğunu dile getirerek, ilçeye özgü "Mehina sarımsağı"nın Türk Patent ve Marka Kurumunca nisan ayında coğrafi işaretle tescillendiğini hatırlattı.

        Bugün de tescil çalışmalarının devam ettiği Benati incirinin hasadını gerçekleştirdiklerini belirten İmrak, "Günlük yaklaşık 500 kilogram hasat yapılıyor. Bu hasat Hasankeyf için önemli bir rakam. Bunun artırılması adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah yakın zamanda ikinci bir coğrafi ürün olarak Hasankeyf'imiz Benati incirinin tesciline kavuşacaktır." dedi.

        Köy muhtarı Ahmet Orhan da incirin, tadan herkes tarafından beğenildiğini anlatarak, "İncirin tadı ve aroması çok güzel. Sezon boyunca 40 tona yakın üretimimiz var. Bunu katlayarak devam ettireceğiz. 15 Eylül'e kadar hasat devam edecek." diye konuştu.

        Çiftçilerden Mehmet Selim Öner ise Üçyol köyü denilince akla incirin geldiğini söyledi.

        Kaymakam İmrak'a destekleri için teşekkür eden Öner, "Bu sene hasat çok güzel. İncirimiz bal gibi. Marketlere satıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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