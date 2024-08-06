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        Batman'da gümrük kaçağı sigara ve çay ele geçirildi

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde gümrük kaçağı sigara ve çay ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 11:05 Güncelleme: 06.08.2024 - 11:05
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        Batman'da gümrük kaçağı sigara ve çay ele geçirildi
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        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde gümrük kaçağı sigara ve çay ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince, yol kontrol uygulama noktasında durdurulan araçta arama yapıldı.

        Aramada, gümrük kaçağı 536 paket sigara, 14 paket çay, 3 kulaklık ve cep telefonu bulundu.

        Olayla ilgili 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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