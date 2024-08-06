Batman'da gümrük kaçağı sigara ve çay ele geçirildi
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde gümrük kaçağı sigara ve çay ele geçirildi.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde gümrük kaçağı sigara ve çay ele geçirildi.
İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince, yol kontrol uygulama noktasında durdurulan araçta arama yapıldı.
Aramada, gümrük kaçağı 536 paket sigara, 14 paket çay, 3 kulaklık ve cep telefonu bulundu.
Olayla ilgili 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
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