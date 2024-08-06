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        Batman'da köy sayısı 293'e yükseldi

        Batman'da köy sayısı 293'e yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 11:58 Güncelleme: 06.08.2024 - 11:58
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        Batman'da köy sayısı 293'e yükseldi
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        Batman'da köy sayısı 293'e yükseldi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Sason ilçesinin Örenağıl köyüne bağlı Keçiler ile Sarıyayla köyüne bağlı Alagöz mezrasının İçişleri Bakanlığının köy olma kriterlerini karşılaması sonucunda köy statüsüne kavuştukları bildirildi.

        Açıklamada, "Keçiler ve Alagöz adları altında bağımsız birer köy kurulması İçişleri Bakanlığınca onaylanarak tescil edilmiş ve 291 olan köy sayımız 293'e yükselmiştir." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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