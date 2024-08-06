Batman'da köy sayısı 293'e yükseldi.

Açıklamada, "Keçiler ve Alagöz adları altında bağımsız birer köy kurulması İçişleri Bakanlığınca onaylanarak tescil edilmiş ve 291 olan köy sayımız 293'e yükselmiştir." ifadesi kullanıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Sason ilçesinin Örenağıl köyüne bağlı Keçiler ile Sarıyayla köyüne bağlı Alagöz mezrasının İçişleri Bakanlığının köy olma kriterlerini karşılaması sonucunda köy statüsüne kavuştukları bildirildi.

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