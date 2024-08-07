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        Batman'da 712 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde 712 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 14:38 Güncelleme: 07.08.2024 - 14:38
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        Batman'da 712 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
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        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde 712 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği tarafından kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor.

        Çalışma kapsamında polis ekiplerinin yol kontrol uygulama noktasında durdurduğu bir araçta 592, jandarma ekiplerinin yaptığı denetimde ise 120 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Olayla ilgili 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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