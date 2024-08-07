Batman'da 712 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Çalışma kapsamında polis ekiplerinin yol kontrol uygulama noktasında durdurduğu bir araçta 592, jandarma ekiplerinin yaptığı denetimde ise 120 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği tarafından kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor.

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