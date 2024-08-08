Hasankeyf'te gümrük kaçağı 250 paket sigara ele geçirildi
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, gümrük kaçağı 250 paket sigara ele geçirildi.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, gümrük kaçağı 250 paket sigara ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol kontrol uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 250 paket sigara bulundu.
Olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlem yapıldı.
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