Batman'da uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü yaralandı
Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Cemil Kalkan yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, ilçeye bağlı Boğazköy mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.
Kazada, yaralanan sürücü olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerce Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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