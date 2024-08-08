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        Batman'da doğa, turizm ve gastronomi festivalleri düzenlenecek

        Batman'da bu yıl 5 ilçede festival düzenleneceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 15:21 Güncelleme: 08.08.2024 - 15:21
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        Batman'da doğa, turizm ve gastronomi festivalleri düzenlenecek
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        Batman'da bu yıl 5 ilçede festival düzenleneceği bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, "Festivaller Şehri Batman" sloganıyla 5 ilçede festival yapılmasının planlandığı belirtildi.

        Batman kent merkezinde kortej yürüyüşüyle festivallerin başlayacağı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Valiliğimiz himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve kaymakamlıklarımızın planlamasına göre Ağustos ayı sonunda başlayacak festivaller için kent merkezinde kortej yürüyüşü yapılacak. Tanıtım organizasyonun ardından ilk festivalimiz 1 Eylül'de, Sason'da, bal, çilek, ceviz ve yayla festivali ile start alacak. 7 Eylül'de Hasankeyf'te su ve doğa, 20-21 Eylül'de Beşiri'de danuk ve fıstık ile 4-6 Ekim'de Kozluk'ta doğa, kültür ve turizm festivalleri düzenlenecek."

        Açıklamada, Gercüş ilçesinde üçüncüsü yapılacak olan bağ bozumu ve gastronomi festivalinin de 12-13 Ekim'de gerçekleştirilmesinin planlandığı aktarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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