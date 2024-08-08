Batman'da doğa, turizm ve gastronomi festivalleri düzenlenecek

Batman'da bu yıl 5 ilçede festival düzenleneceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Festivaller Şehri Batman" sloganıyla 5 ilçede festival yapılmasının planlandığı belirtildi.

Batman kent merkezinde kortej yürüyüşüyle festivallerin başlayacağı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Valiliğimiz himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve kaymakamlıklarımızın planlamasına göre Ağustos ayı sonunda başlayacak festivaller için kent merkezinde kortej yürüyüşü yapılacak. Tanıtım organizasyonun ardından ilk festivalimiz 1 Eylül'de, Sason'da, bal, çilek, ceviz ve yayla festivali ile start alacak. 7 Eylül'de Hasankeyf'te su ve doğa, 20-21 Eylül'de Beşiri'de danuk ve fıstık ile 4-6 Ekim'de Kozluk'ta doğa, kültür ve turizm festivalleri düzenlenecek."