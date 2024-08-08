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        Batman merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

        Batman merkezli Muğla ve Ankara'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alanın 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 15:39 Güncelleme: 08.08.2024 - 15:39
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        Batman merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı
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        Batman merkezli Muğla ve Ankara'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alanın 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "kamu kurum ve kuruluşlarına işe girme", "devlet memuru olarak atanma" vaadiyle gençleri sahte evrakla dolandırıp maddi menfaat sağlayan Ş.K.Y. ile birlikte hareket eden 13 şüphelinin tespit edildiği belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Devlet makamlarında bağlantıları olduğu aldatmacasıyla şüphelilerin mağdur şahıslardan 700 bin - 800 bin lira civarında para talep ederek toplamda yaklaşık 10 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri, inandırıcılık katmak ve oyalamak için mağdurları Ankara'ya götürdükleri, ev kiraladıkları, otellerde barındırdıkları, bakanlık binalarına götürdükleri, Sağlık, Milli Eğitim ile Tarım ve Orman bakanlıkları adına mağdurların atanma, işe başlama yazılarını içeren resmi belge süsü verilmiş, sahte evrak, barkod düzenledikleri ve bunları mağdurlara verdikleri tespit edilmiştir."

        Toplam 14 şüpheliden 2'sinin farklı suçtan tutuklu, 1'inin yurt dışında olduğunun anlaşıldığı ifade edilen açıklamada, Batman merkezli, Muğla ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 11 şüphelinin yakalandığı, mağdurları aldatmada kullanılan ve sahte olduğu değerlendirilen çok sayıda evrakın ele geçirildiği belirtildi.

        Açıklamada, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 7'sinin tutuklandığı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 4 kişinin serbest bırakıldığı aktarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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