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        Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Batman'da düzenlenen operasyonda 117 gram bonzai ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 21:37 Güncelleme: 08.08.2024 - 21:37
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        Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Batman'da düzenlenen operasyonda 117 gram bonzai ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Yapılan operasyon sonucu yakalanan D.Ç'nin üst aramasında, 117 gram bonzai ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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