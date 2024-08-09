Hasankeyf'te yol yapım çalışmaları

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresi tarafından Palamut köyünde başlatılan köy içi yol yapım çalışmalarını tamamlandı.

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