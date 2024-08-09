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        Hasankeyf'te yol yapım çalışmaları

        Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Palamut köyünde yol yapım çalışmaları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 13:20 Güncelleme: 09.08.2024 - 13:20
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        Hasankeyf'te yol yapım çalışmaları
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        Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Palamut köyünde yol yapım çalışmaları tamamlandı.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresi tarafından Palamut köyünde başlatılan köy içi yol yapım çalışmalarını tamamlandı.

        Yapım çalışması tamamlanan yol vatandaşların hizmetine sunuldu.

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