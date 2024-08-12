Batman'da kamyon kasasında gümrük kaçağı 700 paket sigara ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine bir kamyonu Demokrasi Bulvarı'nda durdurdu.

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