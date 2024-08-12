Batman'da kamyon kasasında gümrük kaçağı 700 paket sigara ele geçirildi
Batman'da kömür yüklü kamyon kasasına gizlenmiş gümrük kaçağı 700 paket sigara ele geçirildi.
Batman'da kömür yüklü kamyon kasasına gizlenmiş gümrük kaçağı 700 paket sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine bir kamyonu Demokrasi Bulvarı'nda durdurdu.
Kamyonun kasasında arama yapan ekipler, kömürlerin arasına gizlenmiş gümrük kaçağı 700 paket sigara ele geçirdi, 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
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