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        Batman'da vergi denetimlerinde eczacılık sektöründeki 129 iş yerine cezai işlem uygulandı

        Batman'da İl Defterdarlığı ekiplerince gerçekleştirilen vergi denetimleri kapsamında eczacılık sektöründe faaliyet yürüten 129 iş yerine 3 milyon 693 bin 400 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 17:36 Güncelleme: 12.08.2024 - 17:36
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        Batman'da vergi denetimlerinde eczacılık sektöründeki 129 iş yerine cezai işlem uygulandı
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        Batman'da İl Defterdarlığı ekiplerince gerçekleştirilen vergi denetimleri kapsamında eczacılık sektöründe faaliyet yürüten 129 iş yerine 3 milyon 693 bin 400 lira idari para cezası uygulandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının talimatları doğrultusunda Batman'da da sektör bazında vergi denetim faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği belirtildi.

        Açıklamada, 6-9 Ağustos'ta eczacılık sektöründe faaliyet yürüten 143 iş yerinde yapılan denetimlerde, 129 iş yerine toplam 3 milyon 693 bin 400 lira cezai işlem uygulandığı aktarıldı.

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