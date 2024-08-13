Batman'da gümrük kaçağı 200 paket sigara ele geçirildi
Batman'da gümrük kaçağı 200 paket sigara ele geçirildi.
Batman'da gümrük kaçağı 200 paket sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bahçelievler Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.
Kişinin üst aramasında gümrük kaçağı 2️0️0️ paket sigara, 1️0️ elektronik sigara ve pipo tütünü ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.