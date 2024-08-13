Batman Valisi Ekrem Canalp, proje ofisini ziyaret etti

Batman Valisi Ekrem Canalp, Valilik bünyesinde faaliyet yürüten proje ofisini ziyaret etti, ilgili personelden bilgi aldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde bulunan Valilik proje ofisini ziyaret eden Canalp, proje ofisi koordinatörü Kadir Çiftçi'den yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

İlgili personel ile toplantı yapan Canalp, hayata geçirilen ve hazırlanan projeleri görüştü.

Toplantı sonrası gazetecilere açıklama yapan Vali Canalp, Batman Valiliği proje ofisinin 11 ay önce kurulduğunu söyledi.

Proje ofisi tarafından 27 uluslararası, 107 de ulusal proje yazımının gerçekleştirildiğini ifade eden Canalp, şöyle dedi:

"Pek çok kuruluştan da projelerimize onay gelmeye başladı. Buradaki proje ofisimiz sadece proje yapan bir ofis değil aynı zamanda kentteki pek çok kuruluşa da proje anlamında rehberlik eden, onlara eğitim desteği veren bir koordinasyon merkezi haline 11 aylık dönemde dönüştü. İlerleyen süreçte tarım, sanayi, hizmet sektörü gibi ihtiyaç duyduğumuz her alanda proje ofisimiz geleceğe yönelik her türlü yatırımda Batman'ın önünü açmaya, kente vizyon katmaya devam edecek."