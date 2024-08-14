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        Batman'da AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        AK Parti Batman İl Başkanlığınca düzenlenen programla partinin kuruluş yıl dönümü kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 15:57 Güncelleme: 14.08.2024 - 15:57
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        Batman'da AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü kutlandı
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        AK Parti Batman İl Başkanlığınca düzenlenen programla partinin kuruluş yıl dönümü kutlandı.

        Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, geçen 23 yıllık sürede her alanda millete asırlık hizmetler kazandırmanın, her kesimden insanın gönlünü kazanmanın gayretiyle çalıştıklarını ve bugün de aynı inançla çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

        Partinin girdiği her seçimde halkın büyük teveccühünü kazandığını ifade eden Nasıroğlu, partilerinin şimdi "Türkiye Yüzyılı"nı inşa sürecinde olduğunu belirtti.

        Türkiye Yüzyılı'nın herkesin mücadelesi ve azmiyle inşa olacağına inandığını vurgulayan Nasıroğlu, "Türkiye'nin kaderini değiştiren işler yaparken, vesayet odaklarının, darbe sevdalılarının ve Türkiye düşmanlarının saldırılarına karşı hep birlikte mücadele verdik. Bu mücadeleyle birlikte bir zihniyet değişimini de gerçekleştirdik. Türkiye'de dokunmadık insan, derdine derman olmadık kesim bırakmadık. Her dönemde, AK Parti'ye bir ömür biçmeye çalışanlar olmuştur. Ancak herkes bilmeli ki AK Parti henüz 23 yaşındadır, doğrular için hep iş başındadır." ifadelerini kullandı.

        Partilerinin Türkiye'de umutları yeşertmeye ve millete hizmet etmeye devam edeceğini ifade eden Nasıroğlu, şunları kaydetti:

        "Bu anlayışla hayallerimizi kurmaya, onları gerçekleştirmeye ve çalışmaya devam edeceğiz. Bizim tek bir amacımız var. Güçlü Türkiye'yi inşa edip gençlerimizin ulaşacağı 2053 ve 2071 hedeflerine hazır hale getirmektir. Bu anlamda sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı için durmadan, bıkmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz."

        Programa, AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi ve partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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