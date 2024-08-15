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        Batman'da bir otobüste gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi

        Batman'da bir otobüste gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 09:27 Güncelleme: 15.08.2024 - 09:27
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        Batman'da bir otobüste gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi
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        Batman'da bir otobüste gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, Hasankeyf yolunda bir yolcu otobüsünde arama yapıldı.

        Aramada, 2️90 paket gümrük kaçağı sigara, 3️6️ elektronik sigara, 3️ cep telefonu, 2️ şarj başlığı ve 1️5️0️ paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2️ şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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