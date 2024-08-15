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        Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin kontenjanı doldu

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları neticesinde Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin kontenjanının tamamı doldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 10:21 Güncelleme: 15.08.2024 - 10:21
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        Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin kontenjanı doldu
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        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları neticesinde Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin kontenjanının tamamı doldu.

        Geçtiğimiz yıl ilk öğrencilerini alan Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda ilan edilen tüm öğrenci kontenjanını bu yıl da ilk yerleştirmede doldurarak yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

        Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir yaptığı açıklamada, 2021 yılında kurulan Diş Hekimliği Fakültesinin her geçen gün büyüdüğünü söyledi.

        Fakültenin ruhsatlandırma ile tedavi hizmetlerini verme aşamasına geldiğini kaydeden Demir, şöyle konuştu:

        "3 yıl gibi kısa bir sürede fakülte ekibimizle yaptığımız yoğun ve istekli çalışmalarla çok mesafe kat ettik. Fakültemizin klinik hizmetlere başlayacak olması da üniversitemiz ve şehrimiz için son derece önemli bir kazançtır. Akademik ve klinik tecrübeye sahip zengin kadromuzla, donanımlı ve bilim dalının gerektirdiği nitelikte diş hekimleri yetiştirmek, güncel tıbbi donanım eşliğinde başarılı bir hizmet sunmak istiyoruz."

        Demir, yapacakları yeni projelerle Diş Hekimliği Fakültesinin gelişimini sürdürmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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