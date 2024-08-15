Hasankeyf'te Gençlik Merkezi açılacak
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Gençlik Merkezi açılacak.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Gençlik Merkezi açılacak.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kaymakamlık ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde Vali Ekrem Canalp'in destekleriyle açılacak Gençlik Merkezinin yakında hizmete gireceği belirtildi.
Açılacak merkez, sportif ve sanatsal faaliyetler, kültürel çalışmalar, gezi, dil eğitimleri ve atölye çalışmaları gibi bir çok alanda gençlere hizmet verecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.