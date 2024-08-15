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        Hasankeyf'te Gençlik Merkezi açılacak

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Gençlik Merkezi açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 11:19 Güncelleme: 15.08.2024 - 11:19
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        Hasankeyf'te Gençlik Merkezi açılacak
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        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Gençlik Merkezi açılacak.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kaymakamlık ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde Vali Ekrem Canalp'in destekleriyle açılacak Gençlik Merkezinin yakında hizmete gireceği belirtildi.

        Açılacak merkez, sportif ve sanatsal faaliyetler, kültürel çalışmalar, gezi, dil eğitimleri ve atölye çalışmaları gibi bir çok alanda gençlere hizmet verecek.

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