Batman'da görme engelli genç kız Almanca Öğretmenliği Bölümüne yerleşti

Batman'da Türkiye Petrolleri Fatma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden mezun olan yüzde 90 görme engelli Rukiye Bozkurtarıcı (18), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) yabancı dilde 368 puan alarak Almanca Öğretmenliği Bölümüne yerleşti.

Batman'da yaşayan ve iki ağabeyi gibi doğuştan yüzde 90 görme engelli Bozkurtarıcı, YKS’de yabancı dilde 368 puan alarak Dicle Üniversitesi Almanca Öğretmenliği Bölümüne yerleşmenin sevincini yaşadı.

Bozkurtarıcı, görme engeli dolayısıyla zorlu bir sınava hazırlık süreci geçirdiğini belirterek, sınav için günde 7 saat ders çalıştığını söyledi.

Ailesinin, öğretmenlerinin ve arkadaşlarının kendisine her zaman destek olduğunu dile getiren Bozkurtarıcı , "Sınıf öğretmenim Mehmet As'a ayrıca teşekkür ediyorum. Bana çok yardımcı oldu. Her zaman yanımdaydı. Almanca Öğretmenliği Bölümüne yerleştiğim için çok mutluyum." dedi.

Bozkurtarıcı'nın sınıf öğretmeni Mehmet As da, Rukiye ile görme engeli dolayısıyla özel ilgilendiklerini, her zaman ona destek olduklarını kaydetti.

Rukiye ile gurur duyduklarını belirten As, "Çok zorlu bir süreçti ama öğrencimizin gayreti, azmi gerçekten takdire şayan." diye konuştu.