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        Batman'da devrilen otomobildeki 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı

        Batman'ın Gercüş ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 15:11 Güncelleme: 15.08.2024 - 15:11
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        Batman'da devrilen otomobildeki 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı
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        Batman'ın Gercüş ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı.

        M.A'nın (28) kullandığı 34 NY 4598 plakalı otomobil, Ayrancı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki E.A.K. (29), F.K (1) ve M.A. (49) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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