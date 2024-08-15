Gercüş'te yaz Kur'an kursu kapanış programı düzenlendi
Batman'ın Gercüş ilçesinde yaz Kur'an kursu kapanış programı yapıldı.
Batman'ın Gercüş ilçesinde yaz Kur'an kursu kapanış programı yapıldı.
Merkez Ulu Cami'de düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu.
İl Müftüsü Ahmet Durmuş'un konuşma yaptığı etkinlikte, sinevizyon gösterimi yapıldı, kursu tamamlayan öğrenciler şiirler okudu, ilahiler seslendirdi.
Gercüş Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından öğrencilere yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu, çeşitli hediyeler verildi.
Programa, Kaymakam Muhammed Öztaş, Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Torlak, İlçe Müftüsü Muhammed Faruk Akbaş ve veliler katıldı.
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