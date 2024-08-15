Batman'da gümrük kaçağı sigara ve parfüm ele geçirildi
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde gümrük kaçağı sigara ve parfüm ele geçirildi.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde gümrük kaçağı sigara ve parfüm ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yol kontrol uygulamasında durdurulan 5 araçta arama yapıldı.
Aramalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 450 paket sigara ve 34 parfüm ele geçirildi.
Olayla ilgili 5 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
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