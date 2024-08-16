Batman'da asfalt tankerinde gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Batman'da durdurulan bir asfalt tankerinde yapılan aramada gümrük kaçağı 2 bin 410 paket sigara ele geçirildi.
Batman'da durdurulan bir asfalt tankerinde yapılan aramada gümrük kaçağı 2 bin 410 paket sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çamlıca Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan asfalt tankerinde arama yapıldı.
Aramada tankerin çeşitli yerlerine gizlenmiş gümrük kaçağı 2️ bin 4️1️0️ paket sigara bulundu.
Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
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