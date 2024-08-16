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        Batman'da 1 kilo 36 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

        Batman'da, üzerinde 1 kilo 36 gram sentetik uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 22:52 Güncelleme: 16.08.2024 - 22:52
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        Batman'da 1 kilo 36 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Batman'da, üzerinde 1 kilo 36 gram sentetik uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul'dan Batman'a şehirlerarası otobüslerle aktarma yaparak gelen bir kişinin üzeri arandı.

        Üzerinde 1 kilo 36 gram sentetik uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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