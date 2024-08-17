Batman'da gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 976 paket sigara, 41 elektronik sigara ve 25 paket kıyılmış tütün bulundu.

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