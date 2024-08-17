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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak köy ziyaretlerini sürdürüyor

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, köy ziyaretlerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 11:28 Güncelleme: 17.08.2024 - 11:28
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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak köy ziyaretlerini sürdürüyor
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        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, köy ziyaretlerine devam ediyor.

        Irmak köyünü ziyaret eden İmrak, vatandaşlarla görüştü, onlarla sohbet etti.

        Vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dinleyen İmrak, daha sonra KÖYDES çalışmaları kapsamında yürütülen su sondaj kuyusundaki çalışmaları inceledi.

        İmrak, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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