Batman'da gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 5 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 5 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yol kontrol uygulama noktasında durdurulan 2 araçta arama yapıldı.
Aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 479 paket sigara, 90 paket puro, 5 cep telefonu, 3 elektronik sigara, 3 kablosuz kulaklık, 53 paket çay ve 18 parfüm ele geçirildi.
5 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
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