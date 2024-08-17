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        Batman'da gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 5 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 14:13 Güncelleme: 17.08.2024 - 14:13
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        Batman'da gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi
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        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 5 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yol kontrol uygulama noktasında durdurulan 2 araçta arama yapıldı.

        Aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 479 paket sigara, 90 paket puro, 5 cep telefonu, 3 elektronik sigara, 3 kablosuz kulaklık, 53 paket çay ve 18 parfüm ele geçirildi.

        5 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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