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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak kırsalda yapılan çalışmaları inceledi

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, kırsalda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 11:14 Güncelleme: 19.08.2024 - 11:14
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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak kırsalda yapılan çalışmaları inceledi
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        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, kırsalda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

        Kaymakam İmrak, beraberinde kurum amirleri ile Saklı ve Akalın köyüne ziyaret gerçekleştirdi.

        İmrak, Saklı köyüne yaptığı ziyarette Özel İdare Projesi kapsamındaki menfez ve KÖYDES kapsamında yapılan parke taşı çalışmasını yerinde inceledi.

        Daha sonra vatandaşlarla bir araya gelen İmrak, onlarla sohbet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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