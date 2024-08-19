Hasankeyf Kaymakamı İmrak kırsalda yapılan çalışmaları inceledi

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, kırsalda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Kaymakam İmrak, beraberinde kurum amirleri ile Saklı ve Akalın köyüne ziyaret gerçekleştirdi.

İmrak, Saklı köyüne yaptığı ziyarette Özel İdare Projesi kapsamındaki menfez ve KÖYDES kapsamında yapılan parke taşı çalışmasını yerinde inceledi.

Daha sonra vatandaşlarla bir araya gelen İmrak, onlarla sohbet etti.