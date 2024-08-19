Batman'da Genç İHH üyeleri Gazze yararına kermes düzenledi

İHH sorumlularından Elif Kaya da Gazze'de mağduriyet yaşayan Filistinlilere destek olmak istediklerini belirtti.

Batman'da Genç İHH tarafından geliri Gazze'ye bağışlanmak üzere kermes düzenlendi.

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