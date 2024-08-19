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        Batman'da Genç İHH üyeleri Gazze yararına kermes düzenledi

        Batman'da Genç İHH tarafından geliri Gazze'ye bağışlanmak üzere kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 14:54 Güncelleme: 19.08.2024 - 16:35
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        Batman'da Genç İHH üyeleri Gazze yararına kermes düzenledi
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        Batman'da Genç İHH tarafından geliri Gazze'ye bağışlanmak üzere kermes düzenlendi.

        Gülistan Caddesi'nde kurulan stantta İHH üyeleri evlerinde hazırladıkları limonata, kurabiye ve hediyelik eşyaları satışa sundu.

        Genç İHH Batman Teşkilatlanma Birimi Sorumlusu Rıdvan Ergin, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistinlilere destek sunabilmek için kermes düzenlediklerini söyledi.

        Ergin, "Elde edilen gelirin tamamını Gazze'de zulüm gören kardeşlerimize İHH aracılığıyla göndereceğiz." dedi.

        İHH sorumlularından Elif Kaya da Gazze'de mağduriyet yaşayan Filistinlilere destek olmak istediklerini belirtti.

        Rabia Tangüner ise kermeste elde ettikleri geliri Gazze'ye bağışlayacaklarını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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