Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        GÜNCELLEME - 2 Batman'da pikap ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi öldü

        Batman'da pikap ile tırın çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 22:54 Güncelleme: 20.08.2024 - 22:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - 2 Batman'da pikap ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Batman'da pikap ile tırın çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

        Medeni İba yönetimindeki 06 FC 6240 plakalı pikap, Batman Kozluk kara yolu Samanyolu köyü mevkisinde Mehmet Şirin A'nın kullandığı 23 BF 009 plakalı tır ile çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, İtfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sürücü Medeni İba (52) ile pikapta bulunan eşi Remziye İba (58) ve ablası Mensure Güler (58) olay yerinde yaşamını yitirdi. Özel bir araçla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün kızı Nesliha İba (18) da müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın, olay yerinde incelemelerde bulundu.

        Hayatını kaybedenlerin cenazeleri Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alındı.

        Cenazeler, Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı kırsal Köprülübağ Mahallesi mezarlığına getirilerek, gözyaşları içerisinde yan yana toprağa verildi.

        - Düğüne gitmek için yola çıkmışlar

        Kazada, yaşamını yitirenlerin Diyarbakır'ın Silvan ilçesinden Mardin'in Nusaybin ilçesinde bugün yapılması planlanan Fatma İba'nın düğününe katılmak için yola çıktıkları, Medeni İba'nın gelinin babası, Remziye İba'nın annesi, Nesliha İba'nın kız kardeşi, Mensure Güler'in de halası olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Filistinli iş insanına saldırı olayıyla ilgili flaş gelişme
        Filistinli iş insanına saldırı olayıyla ilgili flaş gelişme
        2. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        2. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Trajik kader ortaklığı
        Trajik kader ortaklığı
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Çocuk muamması
        Çocuk muamması
        İzmir'de tedirgin eden manzara
        İzmir'de tedirgin eden manzara
        Ali Koç ve Burak Kızılhan, PFDK'ye sevk edildi!
        Ali Koç ve Burak Kızılhan, PFDK'ye sevk edildi!
        3 ev küle döndü, 16 yaşındaki çocuk öldü!
        3 ev küle döndü, 16 yaşındaki çocuk öldü!
        Galatasaray, İsviçre'de avantaj arayacak
        Galatasaray, İsviçre'de avantaj arayacak
        Dilan Polat'tan eşine ziyaret
        Dilan Polat'tan eşine ziyaret
        Terim, şikayetçi sıfatıyla ifade verdi
        Terim, şikayetçi sıfatıyla ifade verdi
        20 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        20 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Bakan Şimşek: Risk primimizi daha da iyileştireceğiz
        Bakan Şimşek: Risk primimizi daha da iyileştireceğiz
        Ali Koç'tan flaş açıklamalar
        Ali Koç'tan flaş açıklamalar
        AB'den Tesla kararı
        AB'den Tesla kararı
        Orman yangınları sonrası üzücü tablo: Yeşil Ege griye döndü
        Orman yangınları sonrası üzücü tablo: Yeşil Ege griye döndü
        Gıdaların gizli tehlikesi: Monosodyum glutamat!
        Gıdaların gizli tehlikesi: Monosodyum glutamat!
        Fatih Özkan özür diledi!
        Fatih Özkan özür diledi!
        Öğrenci evleri cep yakıyor!
        Öğrenci evleri cep yakıyor!

        Benzer Haberler

        Kızlarının düğününe giderken kaza yaptılar: 4 ölü (2)
        Kızlarının düğününe giderken kaza yaptılar: 4 ölü (2)
        GÜNCELLEME - Batman'da pikap ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi öldü
        GÜNCELLEME - Batman'da pikap ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi öldü
        Batman OSB'de 56 fabrika inşa ediliyor
        Batman OSB'de 56 fabrika inşa ediliyor
        Batman'da pikap ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi öldü
        Batman'da pikap ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi öldü
        Tüccara kızdı, çöpe atmak yerine 'lösemili çocuklar' yararına dağıttı
        Tüccara kızdı, çöpe atmak yerine 'lösemili çocuklar' yararına dağıttı
        Batman'da Genç İHH üyeleri Gazze yararına kermes düzenledi
        Batman'da Genç İHH üyeleri Gazze yararına kermes düzenledi