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        AK Partili Nasıroğlu'ndan trafik kazasında yakınlarını kaybeden aileye taziye ziyareti

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 23:01 Güncelleme: 20.08.2024 - 23:04
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        AK Partili Nasıroğlu'ndan trafik kazasında yakınlarını kaybeden aileye taziye ziyareti
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        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarını ziyaret etti.

        Nasıroğlu ve AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi ile 28 Temmuz'da meydana gelen trafik kazasında yakınlarını kaybeden vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, başsağlığı dileğinde bulundu.

        Batman-Beşiri kara yolunda 28 Temmuz'da hafif ticari araç düğün salonundan çıkan ve yolun karşısına geçmeye çalışan Süleyman O. (48), İlyas O. (40), Denhir O. (3) ve Sefa O'ya (12) çarpmış ve kazada 4 kişi hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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