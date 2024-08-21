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        Batman'da uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 15:09 Güncelleme: 21.08.2024 - 15:09
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        Batman'da uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı
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        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu imalat ve ticaretinin engellenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda 18 Ağustos'ta Kozluk ilçesinde 6 kilo 500 gram metamfetamin, Beşiri ilçesinde 3 kilogram skunk ele geçirildi.

        Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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