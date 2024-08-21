Sason Kaymakamı Başar, sınavlarda başarı gösteren öğrencileri ödüllendirdi
Sason Kaymakamı Furkan Başar, girdikleri çeşitli sınavlarda başarı elde eden öğrencileri ödüllendirdi.
Sason Kaymakamı Furkan Başar, girdikleri çeşitli sınavlarda başarı elde eden öğrencileri ödüllendirdi.
Kaymakam Başar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile Liselere Geçiş Sistemi ve çeşitli sınavlarda başarılı olan öğrencileri makamında ağırladı.
Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Başar, onlara çeşitli hediyeler verdi.
Başar, yeni eğitim ve öğretim yılında öğrencilere başarı dileyerek, ilçenin eğitim kalitesini arttırmak için bir dizi çalışma yapacaklarını kaydetti.
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