Batman'da 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada tır şoförüne ev hapsi cezası verildi

Batman'da 4 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin yakalanan tır sürücüsüne ev hapsi cezası verildi.

Batman Kozluk kara yolu Samanyolu köyü mevkisinde dün meydana gelen trafik kazasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında tır sürücüsü Mehmet Şirin A, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Şirin A. hakkında, çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsi cezası verildi.

Medeni İba yönetimindeki 06 FC 6240 plakalı pikap ile Mehmet Şirin A'nın kullandığı 23 BF 009 plakalı tır ile çarpışmış ve kazada pikap sürücü Medeni İba (52) ile araçta bulunan Remziye İba (58), Neslihan İba (18) ve Mensure Güler hayatını kaybetmişti.