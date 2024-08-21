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        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, Gercüş ilçesini ziyaret etti

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Gercüş ilçesine ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 20:54 Güncelleme: 21.08.2024 - 21:13
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        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, Gercüş ilçesini ziyaret etti
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        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Gercüş ilçesine ziyaretlerde bulundu.

        Milletvekili Nasıroğlu, Kaymakamlığı ziyaret ederek, Kaymakam Muhammed Öztaş ile görüştü.

        AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ile ilçe teşkilatı ile bir araya gelen Nasıroğlu, İlçe Başkanlığında yapılan değerlendirme toplantısının ardından esnafı ziyaret etti, vatandaşların taleplerini dinledi.

        Nasıroğlu, Gercüş Belediyesi'ni de ziyaret etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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