AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, Gercüş ilçesini ziyaret etti

Nasıroğlu, Gercüş Belediyesi'ni de ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ile ilçe teşkilatı ile bir araya gelen Nasıroğlu, İlçe Başkanlığında yapılan değerlendirme toplantısının ardından esnafı ziyaret etti, vatandaşların taleplerini dinledi.

Milletvekili Nasıroğlu, Kaymakamlığı ziyaret ederek, Kaymakam Muhammed Öztaş ile görüştü.

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