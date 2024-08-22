Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Sason'da şehit aileleri için gezi düzenlendi

        Batman'da şehit aileleri için gezi programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 13:51 Güncelleme: 22.08.2024 - 14:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sason'da şehit aileleri için gezi düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Batman'da şehit aileleri için gezi programı düzenlendi.

        Sason ilçesinde İçişleri Bakanlığı ve Batman Valiliği koordinesinde Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile "Gelecek için Eğitim, Geçmiş için Saygı ve Gaziler için Toplumsal Entegrasyon Projesi" kapsamında şehit ailelerine yönelik Erzurum, Trabzon ve Rize'ye gezi gerçekleştirildi.

        Sason Hükümet Konağı önünde düzenlenen uğurlama programına, Sason Kaymakamı Furkan Başar, Sason Belediye Başkanı İrfan Demir ve İlçe Müftüsü İbrahim Yaman katıldı.

        Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, 4 gün sürecek olan gezi programına 30 şehit yakının katılacağını belirtti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Baba, kızını boğarak öldürdü! Cansız bedenini annesi buldu
        Baba, kızını boğarak öldürdü! Cansız bedenini annesi buldu
        Eskişehir'de feci kaza! Otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 1'i ağır 3 yaralı
        Eskişehir'de feci kaza! Otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 1'i ağır 3 yaralı
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        Kremlin'den 'Durov' açıklaması
        Kremlin'den 'Durov' açıklaması
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        Gram altında rekor
        Gram altında rekor
        Sahte ürünlerle yapılan botoksta yüz felci riski
        Sahte ürünlerle yapılan botoksta yüz felci riski
        Geriye kürekleri kaldı! Kano gezintisi faciayla bitti
        Geriye kürekleri kaldı! Kano gezintisi faciayla bitti
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        Malazgirt Zaferi'nin 953. yılı kutlanıyor
        Malazgirt Zaferi'nin 953. yılı kutlanıyor
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        Tartışmalı hakem kararları
        Tartışmalı hakem kararları
        "Özürler dilendi"
        "Özürler dilendi"
        Sayıları artıyor! Her yıl 800 yangın daha
        Sayıları artıyor! Her yıl 800 yangın daha
        Hangi cilt sorununa hangi besin iyi gelir?
        Hangi cilt sorununa hangi besin iyi gelir?
        Dünyanın en yaşlı adamı, doğum gününü kutluyor: 'Uzun yaşamın sırrı diye bir şey yok'
        Dünyanın en yaşlı adamı, doğum gününü kutluyor: 'Uzun yaşamın sırrı diye bir şey yok'
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        'Influencer reklamları' Ticaret Bakanlığı radarında
        'Influencer reklamları' Ticaret Bakanlığı radarında
        Muslera müjdesi!
        Muslera müjdesi!

        Benzer Haberler

        Batmanlı çocuklar Mete Gazoz'u örnek alarak çalışıyor
        Batmanlı çocuklar Mete Gazoz'u örnek alarak çalışıyor
        Çizdiği grafitilerle İsrail saldırıları altındaki Filistin'e destek veriyor
        Çizdiği grafitilerle İsrail saldırıları altındaki Filistin'e destek veriyor
        Mezrada ekmek pişiren genç kadını tüfekle ağır yaralayıp, intihar etti
        Mezrada ekmek pişiren genç kadını tüfekle ağır yaralayıp, intihar etti
        Batman'da pompalı tüfekle genç kızı ağır yaralayan kişi intihar etti
        Batman'da pompalı tüfekle genç kızı ağır yaralayan kişi intihar etti
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu Sason ilçesini ziyaret etti
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu Sason ilçesini ziyaret etti
        Batman'da yaban hayatı fotokapanlarla görüntülendi
        Batman'da yaban hayatı fotokapanlarla görüntülendi