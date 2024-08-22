Sason Belediye Başkanı Demir tayini çıkan kurum müdürlerine plaket verdi

Sason Belediye Başkanı İrfan Demir, Batman merkeze tayini çıkan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Mehmet Şirin Kızmaz ve Kaya Tiryaki'ye plaket taktim etti.

Demir, makamında ağırladığı şube müdürleri Kızmaz ve Tiryaki'ye uzun yıllardır ilçede yapmış oldukları hizmetten dolayı teşekkür ederek, plaket verdi.

Demir, yaptığı açıklamada, Kızmaz ve Tiryaki'nin görev süreleri boyunca ilçeye eğitim adına önemli katkı sunduklarını belirtti.

Bu anlamda Kızmaz ve Tiryaki'ye müteşekkir olduğunu ifade eden Demir, şunları kaydetti: