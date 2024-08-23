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        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, Kozluk ilçesini ziyaret etti

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Kozluk ilçesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 10:16 Güncelleme: 23.08.2024 - 16:41
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        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, Kozluk ilçesini ziyaret etti
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        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Kozluk ilçesini ziyaret etti.

        AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ile ilçe teşkilatıyla bir araya gelen Nasıroğlu, İlçe Başkanlığında yapılan değerlendirme toplantısının ardından esnafı ziyaret etti, vatandaşların taleplerini dinledi.

        Aile Destek Merkezi'ni de ziyaret eden Nasıroğlu, usta öğretici ve kursiyerlerle bir araya gelerek yapılan çalışmaları inceledi.

        Köylere de ziyarette bulunan Nasıroğlu, Garzan Barajı'nda incelemelerde bulundu.

        Garzan Çayı'nın önemine işaret eden Nasıroğlu, şöyle konuştu:

        "Garzan suyunun nimetlerinden faydalanmamız lazım. Bu su artık kentlerimizin en doğal ihtiyacı olan enerjisini üretecek ve şehirlerin içme suyu ihtiyacını karşılayacak. Garzan Barajı'ndaki su bölgenin en temiz ve kaliteli sularından biri. Biz Batman, ilçeleri ile köylerini bu suyla tanıştırmak istiyoruz. Bu su Batman'a can suyu olacak. İçme suyu ile de yetinmeyeceğiz. Biz ovalarımızı da bu suyla buluşturmak istiyoruz. Bu su ovalarımıza can suyu olacak. Garzan suyu ile 250 bin dönüm arazi sulanabilecek."

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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