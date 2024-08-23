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        Batman'da hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 2 kişi tutuklandı

        Batman'da hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan, biri aranan hükümlü 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 15:26 Güncelleme: 23.08.2024 - 15:26
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        Batman'da hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 2 kişi tutuklandı
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        Batman'da hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan, biri aranan hükümlü 2 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte hırsızlık ve yankesicilik yaptıkları tespit edilen Z.G. ve S.G. isimli kadınlar takibe alındı.

        Fatih Mahallesi'nde kurulan semt pazarında hırsızlık ve yankesicilik yaptıkları sırada suçüstü yakalanan kadınlar ekiplerce gözaltına alındı.

        Yapılan incelemede Z.G'nin 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu, S.G'nin ise hırsızlık suçlarından 2 arama kaydının bulunduğu belirlendi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Z.G. ve S.G. tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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