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        Batman'da yaban hayatı fotokapanlarla görüntülendi

        Gercüş İlçesinde kırsal bölgelere konulan su yalaklarına gelen tilki ve yabani tavşanlar fotokapanlarla kayıt altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 18:12 Güncelleme: 23.08.2024 - 18:12
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        Batman'da yaban hayatı fotokapanlarla görüntülendi
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        Gercüş İlçesinde kırsal bölgelere konulan su yalaklarına gelen tilki ve yabani tavşanlar fotokapanlarla kayıt altına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamada, Vali Ekrem Canalp'ın talimatları doğrultusunda İl Özel İdaresi tarafından hayvanların su ihtiyacının karşılanması amacıyla Gercüş ilçesi kırsalına "Serçe Parmak Projesi" adıyla su yalağı kurulduğu belirtildi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Batman Şube Müdürlüğünce su yalağı çevresine doğal yaşamın gözlemlenmesi ve biyoçeşitliliğin takip edilmesi için fotokapanlar kuruldu.

        İlçede Aydınlık ve Arıca köyü kırsalına kurulan fotokapanlarla su içen yabani hayvanların görüntülendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Kurulan fotokapanlarla tilki, tavşan gibi türlerin görüntülendiği ve yalaklardan su içtiği tespit edilmeye başlandı. Serçe Parmak Projesi kapsamında konulan yalakların bölgedeki hayvan sürülerinin içme suyu ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra doğal yaşamın devamına da büyük katkı sağlanması hedeflenmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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