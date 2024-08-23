Batman'da yaban hayatı fotokapanlarla görüntülendi

"Kurulan fotokapanlarla tilki, tavşan gibi türlerin görüntülendiği ve yalaklardan su içtiği tespit edilmeye başlandı. Serçe Parmak Projesi kapsamında konulan yalakların bölgedeki hayvan sürülerinin içme suyu ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra doğal yaşamın devamına da büyük katkı sağlanması hedeflenmektedir."

Doğa Koruma ve Milli Parklar Batman Şube Müdürlüğünce su yalağı çevresine doğal yaşamın gözlemlenmesi ve biyoçeşitliliğin takip edilmesi için fotokapanlar kuruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Ekrem Canalp'ın talimatları doğrultusunda İl Özel İdaresi tarafından hayvanların su ihtiyacının karşılanması amacıyla Gercüş ilçesi kırsalına "Serçe Parmak Projesi" adıyla su yalağı kurulduğu belirtildi.

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