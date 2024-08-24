AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu Sason ilçesini ziyaret etti

Daha sonra Nasıroğlu, esnafı ziyaret etti.

Nasıroğlu, AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi ile Sason Kaymakamı Furkan Başar ve Belediye Başkanı İrfan Demir'e ziyarette bulundu.

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