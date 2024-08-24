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        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu Sason ilçesini ziyaret etti

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Sason ilçesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 16:52 Güncelleme: 24.08.2024 - 16:52
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        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu Sason ilçesini ziyaret etti
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        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Sason ilçesini ziyaret etti.

        Nasıroğlu, AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi ile Sason Kaymakamı Furkan Başar ve Belediye Başkanı İrfan Demir'e ziyarette bulundu.

        Ziyaretlerde Nasıroğlu, ilçenin gelişimine katkı sağlayacak her türlü projeye destek vereceklerini kaydetti.

        Daha sonra Nasıroğlu, esnafı ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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