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        Batman'da pompalı tüfekle genç kızı ağır yaralayan kişi intihar etti

        Batman'ın Gercüş ilçesinde pompalı tüfekle genç kızı ağır yaralayan kişi aynı tüfekle intihar etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 18:08 Güncelleme: 25.08.2024 - 18:08
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        Batman'da pompalı tüfekle genç kızı ağır yaralayan kişi intihar etti
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        Batman'ın Gercüş ilçesinde pompalı tüfekle genç kızı ağır yaralayan kişi aynı tüfekle intihar etti.

        İlçenin Yayladüzü köyüne bağlı Derei mezrasında Abdullah Ç. (21), henüz belirlenemeyen nedenle pompalı tüfekle önce Saliha A'ya (22), ardından kendine ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Abdullah Ç'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ağır yaralanan Saliha A, sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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