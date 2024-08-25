Batman'da pompalı tüfekle genç kızı ağır yaralayan kişi intihar etti

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlçenin Yayladüzü köyüne bağlı Derei mezrasında Abdullah Ç. (21), henüz belirlenemeyen nedenle pompalı tüfekle önce Saliha A'ya (22), ardından kendine ateş etti.

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