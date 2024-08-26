Çizdiği grafitilerle İsrail saldırıları altındaki Filistin'e destek veriyor

İBRAHİM TOPRAK / FAHRETTİN TURĞUT - Batman'da yaşayan grafiti sanatçısı Osman Öztürk, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla duvarlara Filistin, Gazze ve direnişi simgeleyen resim ve semboller çiziyor.

Kendi çizimlerinin yanı sıra esnafın talepleri doğrultusunda iş yerlerinin duvarlarına gönüllü grafiti yapan Öztürk, AA muhabirine, yaklaşık 15 yıldır grafiti sanatıyla uğraştığını söyledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek ve Gazze'de yaşanan dramı insanlara anlatabilmek amacıyla duvarlara Filistin ve direnişi simgeleyen görseller çizdiğini belirten Öztürk, "Gazze'deki direnişi temsil eden görseller çiziyorum. Özellikle sırtı dönük Hanzala, barış güvercini, karpuz sembolü ve slogan olarak da Free Palestine görselleri yapıyorum." dedi.

Grafiti sanatçılarının serbest çalıştığını ancak vatandaşların ve esnafın kendilerine yer açması ve çizim talebinde bulunmaları halinde özel çalışmalar da yaptığını anlatan Öztürk, bir esnafın duvarına Filistin'le ilgili görseller çizdiğini, bu görsellerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından birçok esnaftan talep geldiğini kaydetti. Duvarlara çizdiği grafitilerin vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılandığını belirten Öztürk, vatandaşlardan çok güzel geri dönüşler aldığını dile getirdi. Öztürk, "İnsanların belki dille anlatamadığını biz duvarlara işliyoruz. Onlar da duvarlarda gördükleri zaman çok beğeniyorlar. Onların içinden geçen şeyleri yansıttığımız için de mutluyuz." diye konuştu.