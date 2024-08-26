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        Batmanlı çocuklar Mete Gazoz'u örnek alarak çalışıyor

        Batman'ın Beşiri ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü okçuluk kursunda eğitim gören çocuklar milli sporcu Mete Gazoz'u örnek alarak çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 12:08 Güncelleme: 26.08.2024 - 12:08
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        Batmanlı çocuklar Mete Gazoz'u örnek alarak çalışıyor
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        Batman'ın Beşiri ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü okçuluk kursunda eğitim gören çocuklar milli sporcu Mete Gazoz'u örnek alarak çalışıyor.

        Okçuluk antrenörü Tuba Ökmen, okçuluk kursuna yoğun katılım olduğunu söyledi.

        Mete Gazoz'u örnek alan çocuk ve gençlerin okçuluğa ilgisinin arttığını anlatan Ökmen, yaklaşık 30 öğrencilerinin bulunduğunu aktardı.

        Eğitim alan öğrencileri ile dereceler almayı planladıklarını belirten Ökmen, şöyle konuştu:

        "Daha önce yarışmaya katıldık. Batman'da ikinciliği ve üçüncülüğü büyükler kategorisinde aldık. Şu an klasikte de yine kendi yaş kategorilerine göre öğrencilerimizi hazırlıyoruz. Turnuvalara katılarak öğrencilerimizin madalya almalarını istiyoruz. Çalışmalarımız da öğrencilerimizin azmi ve çalışmaları o yönde."

        Öğrencilerden Umut Efrens de okçuluğa 9 yaşında başladığını anlatarak, "Okçuluğa büyük istekle geldim. Arkadaşım yarışmalara katılıyordu. Madalyalar kazanıyordu. Okçulukta başarılı olan arkadaşım gibi ben de başarı elde etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

        12 yaşındaki Yasin Boğa da Mete Gazoz'u örnek alarak okçuluğa başladığını kaydederek, gelecekte turnuvalara katılıp madalya kazanmayı hedeflediğini dile getirdi.

        Baran Tanlak, da 2 ay önce bu spora başladığını belirterek, kursa severek geldiğini anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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