Batman'ın üreten kadınları yöresel lezzetleri müşterilerin beğenisine sunuyor

İBRAHİM TOPRAK - Batman'da, 7 kadın girişimci tarafından açılan lokantada yöresel lezzetler müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Kentte 3 yıl önce 7 kadının bir araya gelmesiyle Petrolkent Üreten Kadınlar Kooperatifi kuruldu. Batman'a özgü yemekler ve el sanatları ürünleri satarak kazanç elde eden kadınlar, daha sonra lokanta açtı.

Lokantada, Batman'ın tescilli yemeği Şam börek başta olmak üzere bir çok yöresel lezzet tadılabiliyor.

Petrolkent Üreten Kadınlar Kooperatifi Başkanı Hülya Afşin, AA muhabirine, kooperatifi, yöresel yemekleri tanıtmak ve elde edilen gelirle kadınların aile ekonomilerine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla kurduklarını, bu kapsamda kent merkezinde bir lokanta açtıklarını kaydetti.

Lokantada satışa sundukları Şam börek çok talep görünce ürün çeşidini artırdıklarını anlatan Afşin, "Mumbar dolması, içli köfte, güveç, haşlama, yöremizde talep edilen, esnafın tercih ettiği bütün yemekleri kooperatif bünyemizde hazırlıyoruz." dedi. Menülerin her gün değiştiğini ve müşterilerine her gün farklı lezzetler tattırdıklarını aktaran Afşin, talebin çok fazla olduğunu bildirdi. Yemek fiyatlarını piyasanın altında tuttuklarını dile getiren Afşin, "Yöresel yemeklerimizi, temiz ve güvenilir ve uygun bir maliyetle halkımıza nasıl ulaştırabiliriz, diye yola çıktık ve piyasanın her zaman altında fiyatlarımızla halka hizmet veriyoruz." diye konuştu.

- Özel günlere özel yemekler Afşin, işletmeyi büyüterek daha fazla kadın istihdamı oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Vatandaşların özel günleri için de yemek yaptıklarını aktaran Afşin, "Özellikle sünnet, kadınların gün menüleri, doğum günleri ve taziyeler için yemekler yapıyoruz. Bütün halkımızı her zaman bekliyoruz. Sabah saat 00.07'de kooperatifimizi açıyoruz, akşam 17.00'ye kadar çalışıyoruz. Yemek siparişlerimiz olduğu zaman mesai kavramı gözetmeden 7/24 kadınlarla burada hizmet veriyoruz." ifadelerini kullandı.