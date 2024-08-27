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        Batman'da TÜGVA'nın Yaz Okulu Kapanış Programı düzenlendi

        Batman'da Türkiye Gençlik Vakfınca (TÜGVA) Yaz Okulu Kapanış Programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 16:10 Güncelleme: 27.08.2024 - 16:16
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        Batman'da TÜGVA'nın Yaz Okulu Kapanış Programı düzenlendi
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        Batman'da Türkiye Gençlik Vakfınca (TÜGVA) Yaz Okulu Kapanış Programı gerçekleştirildi.

        Necat Nasıroğlu Külliyesi Hatice Nasıroğlu Konferans Salonunda düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Programda, TÜGVA'nın yaz okulu faaliyetlerini anlatan sinevizyon gösteriminin ardından öğrenciler tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını anlatan tiyatro oyunu sahnelendi, Filistinlilerin geleneksel Dabke dansı oynandı ve şiirler okundu.

        TÜGVA İl Temsilcisi Mehmet Onutçu, programda yaptığı konuşmada, yaz döneminde sadece merkezde 54 okulda yaz okulu açtıklarını söyledi.

        Kurslara 4 binden fazla öğrencinin katıldığını anlatan Onutçu şöyle konuştu:

        "Yaz okullarımızda Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi dersi verdik. Ayrıca öğrencilerimizin eğitimini 7 çeşit zeka oyunlarıyla destekledik. Bunlarla da yetinmedik. Öğrencilerimiz haftanın 3 günü yüzme havuzlarına götürdük. Hasankeyf Müzesi gezisi ve tekne turu yaptırdık. Her cuma günü çocuklarımız için sinema etkinliği yaptık."

        Programın sonunda Kur'an-ı Kerim'i bitiren öğrenciler için hatim duası okundu.

        Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi, veliler ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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