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        Batman'da 998 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan denetimde, 998 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 16:29 Güncelleme: 27.08.2024 - 16:31
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        Batman'da 998 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
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        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan denetimde, 998 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol kontrol uygulama noktasında durdurulan 5 araçta arama yapıldı.

        Aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 998 paket sigara ve 8 elektronik sigara bulundu.

        Olayla ilgili 5 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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