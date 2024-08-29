Batman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Batman'da yolcu otobüsünde yapılan aramada 53,68 gram toz esrar ve 290 uyarıcı hap ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Batman’da yolcu otobüsünde yapılan aramada 53,68 gram toz esrar ve 290 uyarıcı hap ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamında Batman'dan batı illerine gidecek olan bir yolcu otobüsünde arama yapan ekipler, 53,68 gram toz esrar ile 290 uyarıcı hap ele geçirdi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si savcılıktan serbest bırakılırken, 1 zanlı tutuklandı.
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