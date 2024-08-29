Batman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Bu kapsamında Batman'dan batı illerine gidecek olan bir yolcu otobüsünde arama yapan ekipler, 53,68 gram toz esrar ile 290 uyarıcı hap ele geçirdi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Batman’da yolcu otobüsünde yapılan aramada 53,68 gram toz esrar ve 290 uyarıcı hap ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

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