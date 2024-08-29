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        Batman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Batman'da yolcu otobüsünde yapılan aramada 53,68 gram toz esrar ve 290 uyarıcı hap ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 20:22 Güncelleme: 29.08.2024 - 20:22
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        Batman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Batman’da yolcu otobüsünde yapılan aramada 53,68 gram toz esrar ve 290 uyarıcı hap ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamında Batman'dan batı illerine gidecek olan bir yolcu otobüsünde arama yapan ekipler, 53,68 gram toz esrar ile 290 uyarıcı hap ele geçirdi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si savcılıktan serbest bırakılırken, 1 zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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